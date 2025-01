Bergamonews.it - BluOrobica, salvezza sempre più vicina. Che cuore TAV Treviglio

Leggi su Bergamonews.it

Unica Bergamo – Impresa Tedeschi Cremona 88-71: Simoncelli 10, Dore 14, Morelli 2, Mazzoleni 14, Markovic 17; Nespoli 9, Renella N.E., Turel 14, Doneda 2, Odiphri N.E., Dembele 4, Leoni 2. Coach: Marco Albanesi.SANSEBASKET: Ivanovskis 21, Grassi 6, Belloni 12, Galdiolo 12, Zanotto 7; Speronello 9, Boschiroli, Fantoma, Turin, Comastri 4. Coach: Paolo Coccoli.LaBergamo centra la settima vittoria stagionale superando in casa la Sansebasket Cremona, fanalino di coda del campionato, con un successo che consolida le speranze di. La squadra di coach Albanesi, dopo il colpaccio in casa della Social OSA Milano, replica tra le mura amiche, imponendosi 88-71 in una sfida cruciale per la classifica. Ora, con 14 punti, Bergamo si prepara al prossimo impegno contro la diretta concorrente Cernusco sul Naviglio, in un sabato che si preannuncia decisivo.