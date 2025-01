Biccy.it - Belen Rodriguez confessa: “Sono stata presa in giro, c’ho creduto”

Dopo un lungo periodo di pausa,è tornata in tv al timone di un programma televisivo. La showgirl argentina è sbarcata su Discovery a Real Time, dove sta conducendo “Amore alla prova La crisi del settimo anno” e nell’ultima puntata si è trovata a dover consolare Claudia, che ha visto un video non piacevole del compagno. Nel cercare di calmare Claudia,ha parlato della sua esperienza e dei suoi ex e hato di esserein.“Non piangere, vuoi che ti racconto le mie cose?! Però non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così. Tu ti fai prendere ine non ti dai il valore che ti dovresti dare. Io mifatta prendere inun sacco di volte in passato. E tante volte, uno lo fa per amore. Non è un male, uno ci crede, lo fa per amore, per i figli”.