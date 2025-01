Thesocialpost.it - Zaia, ultimo capitano di Ventura: riuscirà a salvare la Serenissima?

Molti danno adel doge dellarepubblica veneta, un mondo forte, laborioso e ricco come pochi. Finora lui si era mosso con la prudenza proficua dell’amministratore veneto, uomo di un popolo che pensa al lavoro dalla mattina alla sera, una terra agro-industriale senza soluzioni di continuità. Ora però per lui è finito il tempo dei sospiri affacciati su San Marco. È tempo di guerra, di fine della sua potestà amministrativa in cui ha eccelso come pochi o nessuno in Italia. Si è finora comportato come un operoso amministratore, laborioso e prudente come gli antichi democristiani, ma ora deve fare Rumor, deve dimostrare di essere Capo politico Veneto e non solo ottimo gestore.a trasformarsi in un Gattamelata,eccelso di, e a difendere ladalle invasioni straniere, seppur alleate? O si farà comprare dalla moneta del potere, un incarico di ministro o un collocamento ad un anticipato riposo dorato al Coni.