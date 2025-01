Liberoquotidiano.it - Vicenzaoro: innovazione a km zero con il Jewelry Technology Forum

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vicenza, 19 gen. (Adnkronos) - Tecnologia enel settore del prezioso al centro diJanuary 2025, con la terza giornata della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che ospita il Jtf – Jewellery. Organizzato da Legor Group in collaborazione con Ieg, l'appuntamento che si somma alla parte espositiva di T.Gold, salone leader delle tecnologie e dei macchinari di settore che si svolge in contemporanea con, ha illustrato come il settore dei macchinari Made in Italy per l'industria orafa si prepari alla svolta tecnologica della stampa in 3D direttamente con metalli preziosi. "Le nostre tecnologie non danno il meglio di sé solo nella tradizionale lavorazione meccanica delle catene, ma la spinta tecnologica delle nostre imprese ci proietta anche in segmenti dove non avevamo ancora leadership", afferma Massimo Poliero, presidente di Afemo, l'associazione di riferimento per l'industria orafa italiana.