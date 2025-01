Ilgiorno.it - Uccise il suocero e tentò di assassinare l’ex moglie: indagini chiuse per Marco Manfrinati. Al processo peseranno premeditazione e crudeltà

Varese, 20 gennaio 2025 – Il pubblico ministero Maria Claudia Contini, di Varese, ha depositato l'avviso di conclusioni, atto che di solito precede il rinvio a giudizio, nei confronti di. L'ex avvocato di Busto Arsizio, 40 anni, è accusato dell'omicidio dell'exFabio Limido, 71 anni, assassinato con 25 coltellate, e del tentato omicidio dell'exLavinia Limido, 38 anni, anche lei accoltellata al volto e ridotta in fin di vita. A scatenare la furia omicida dell’uomo, i contrasti all’interno della coppia, separata e destinata al divorzio, per la gestione del figlio di tre anni. L’omicidio 8 mesi fa I fatti risalgono al 6 maggio 2024: la violenta aggressione avvenne in via Ciro Menotti a Casbeno, dove la famiglia Limido ha la propria attività lavorativa.