Trump | tornerà il sogno americano

0.43 L'American Dream "". Lo assicura Donalda poche ore dal suo giuramento,dal palco della Capital One Arena di Washington. "Settantacinque giorni fa con il vostro voto avete salvato ilnostro Paese. Ora ci aspettano i 4 migliori anni della storia americana", ha aggiunto.ha ribadito che metterà "fine alla guerra in Ucraina, al caos in Medio Oriente ed eviterò che scoppi la Terza guerra mondiale".Poi ha anunciato la costruzione di un 'Iron Dome' per gli Stati Uniti, che "sarà Made in Usa".