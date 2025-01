.com - Sinner e Sonego ai quarti, per Italia non è la prima volta: i precedenti

(Adnkronos) – L’del tennis vola sempre più in alto. E insieme al numero 1 al mondo, alla Coppa Davis e alla Bjk Cup, messe in bacheca alla fine di un 2024 da favola dalle nazionali, oggi si gode due azzurri aidegli Australian Open. Insieme a Jannik, che a Melbourne ha regolato Rune agli ottavi, è Lorenzoil protagonista del grande exploit. Per lain carriera, il piemontese si è spinto così avanti in uno Slam. “Non so cosa dire, è un risultato incredibile” ha dettonella classica intervista post-match sul cemento di Melbourne. “In questo torneo c’è un’atmosfera splendida, cerco sempre di fare meglio. Sto cercando di godermi ogni momento, mi concentro sul mio tennis senza pensare al prossimo avversario, che sarà tosto. Ora voglio solo godermi questo risultato”.