Suspicious Minds giallo sessuale e sentimentale in ascensore Matteo Giuggioli | In coppia c’è il rischio di perdere la sensibilità e abituarsi ai ‘ti amo’

In un vivace incrocio di destini e passioni, “Suspicious Minds” ci trasporta nel cuore pulsante di Roma, dove due coppie si incontrano in modo casuale, svelando segreti, desideri e timori nascosti. Tra suspense, emozioni e un tocco di sensualità, il film esplora il rischio di perdere la sensibilità e di abituarsi ai “ti amo”. Un thriller sentimentale che mette alla prova i limiti dell’amore e della fiducia. Preparatevi a scoprire cosa si cela dietro le apparenze.

Due coppie si incrociano casualmente durante un soggiorno a Roma. Parte da qui il film "Suspicious Minds ", disponibile su Paramount+ dal 5 luglio, con Matteo Giuggioli (Premio David di Donatello come Rivelazione Italiana) e con Amanda Campana, Francesco Colella e Thekla Reuten. Per Daniele (23) e Giulia (22), due giovani del Nord Italia, Roma è la meta del loro primo viaggio insieme. Per Fabrizio (48) ed Emilie (45), residenti da tempo in Olanda, è invece l'occasione per tornare da soli nel posto dove si sono conosciuti vent'anni prima, ora che i figli sono adolescenti. Le loro vite si intrecciano quando, da poco arrivati nello stesso hotel, Fabrizio rimane bloccato in ascensore con Giulia.

Suspicious Minds, recensione: manuale per coppie scoppiate - "Suspicious Minds" si propone come un manuale avvincente per tutte le coppie scoppiate, esplorando con sottile intelligenza le zone oscure e sfuggenti delle relazioni.

Matteo Oscar Giuggioli ha condiviso su Instagram queste foto con Amanda Campana in occasione dell’arrivo su Paramount+ dal 5 luglio di “Suspicious Minds” di Emiliano Corapi. Grazie a questo ruolo Amanda ha vinto il Premio RB Casting ad Alice nella Citt Vai su X

