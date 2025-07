Pronostico Cobolli-Pinnington Jones | avanti ci va l’azzurro

Il secondo turno di Wimbledon si infiamma con la sfida tra Cobolli e Pinnington Jones: due atleti pronti a lasciare il segno sui prati londinesi. Dopo un inizio promettente, Flavio Cobolli punta a consolidare il suo cammino, ma il giovane britannico Jack Pinnington Jones, fresco di vittoria sorprendente, vuole continuare a stupire. Chi avrà la meglio? Scopriamo insieme il pronostico e tutti i dettagli su questa emozionante partita.

Cobolli-Pinnington Jones è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Dopo un primo turno autoritario, Flavio Cobolli vuole vincere anche il secondo, quello in programma nella giornata di giovedì, contro la Wild Card Jack Pinnington Jones. Un successo a sorpresa, nel primo turno, per il tennista britannico, che ha avuto la meglio – in maniera altamente meritata – contro l’argentino Etcheverry. Però, il suo Wimbledon, dovrebbe concludersi presto. (Lapresse) – Ilveggente.it Jones in carriera non è mai andato oltre la posizione numero 281 nella classifica Atp: ha onorato al meglio la Wild Card che gli è stata concessa, ringraziando in questo modo, con una vittoria, gli organizzatori che gli hanno permesso di essere presente a questo torneo, ma da qui a pensare di battere l’azzurro ce ne passa molto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cobolli-Pinnington Jones: avanti ci va l’azzurro

In questa notizia si parla di: cobolli - pinnington - jones - pronostico

Flavio Cobolli trova il n.281 del mondo a Wimbledon: la favola di Pinnington Jones - Flavio Cobolli ha conquistato con merito il suo posto tra le teste di serie a Wimbledon 2025, aprendo le porte a un percorso più agevole nei primi due turni.

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Jack Pinnington Jones, Wimbledon 03-07-2025 https://ift.tt/pUqeTrQ #scommesse #pronostici Vai su X

COBOLLI C'È, BUONA LA PRIMA Esordio vincente per Flavio, che si libera in 3 set del kazako Zhukayev ed avanza al secondo turno Vai su Facebook

Pronostico Cobolli-Pinnington Jones a Wimbledon: le quote; Pronostico Andreeva-Bronzetti a Wimbledon: le quote sulla partita; Pronostico Fery-Darderi a Wimbledon: le quote del match.

Quando gioca Flavio Cobolli a Wimbledon: i precedenti con Pinnington Jones - Dopo il facile esordio con Zhukayev, il tennista romano si prepara a tornare in campo per il secondo turno dei Championships ... Come scrive sportal.it

Pronostici Tennis Wimbledon: le sfide del 3 luglio con Sinner-Vukic, Cobolli-Pinnington Jones e Sonego-Basilashvili - Order of play del day3 da Londra, continuano i secondi turni con Sinner, Cobolli e Sonego. Segnala betitaliaweb.it