Moser e l' impresa a Charleroi | Merckx pianse Non me l’ha ancora perdonata

Nel cuore del Tour del 1975, un episodio indimenticabile: il trionfo del giovane merckx a Charleroi, lasciando il Belgio sotto shock. Moser e l’impresa straordinaria di quella gara segnano un capitolo epico nel ciclismo, con un debutto che consacrò il Trentino come protagonista. Ricordando quegli istanti, emerge una storia di passione, sfide e gloria, capace di ispirare ancora oggi gli appassionati.

Il Tour 1975 e il trionfo del trentino, al debutto, nel Belgio del cannibale: "Sul podio mi diedero la maglia gialla con il suo sponsor". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moser e l'impresa a Charleroi: "Merckx pianse. Non me l’ha ancora perdonata"

In questa notizia si parla di: moser - impresa - charleroi - merckx

Moser e l'impresa a Charleroi: Merckx pianse. Non me l’ha ancora perdonata; Quando Moser sbranò il Cannibale al Tour; Francesco Moser ricorda il suo debutto al Tour e quella maglia gialla strappata a Merckx: «Ganna può fare come me nel 1975.

Francesco Moser e il record dell’ora in Messico: l’impresa storica di cancellare Merckx con super gambe e una tecnologia (quasi) spaziale - Corriere della Sera - Francesco Moser e il record dell’ora in Messico: l’impresa storica di cancellare Merckx con super gambe e una tecnologia (quasi) spaziale ... corriere.it scrive

Moser su Pogacar: "Nemmeno Merckx vinceva così" | Gazzetta.it - Non è facile sbalordire Francesco Moser, eppure Tadej Pogacar ci è riuscito: "Neppure Eddy Merckx scavava distacchi così", dice il grande trentino che non si è perso l’evento dedicato allo ... Scrive gazzetta.it