Temptation Island 2025 | tutte le coppie quando va in onda e come vedere il docu-reality dei sentimenti

Temptation Island 2025

L’amore che c’è, in tutte le sue sfumature, si mette alla prova su Temptation Island 2025. La dodicesima edizione del celebre docu-reality torna questa estate, giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Un viaggio tra emozioni, tentazioni e verità che svelerà se il sentimento resiste o si trasforma, lasciandoci scoprire cosa succede quando i sentimenti più profondi vengono messi alla prova.

Stasera, giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5 torna la nuova edizione, la 12esima, del docu-reality dei sentimenti "Temptation Island", condotto da Filippo Bisciglia. Sette coppie non sposate e senza figli in comune decidono di mettersi in gioco, affrontando un'esperienza senza filtri per scoprire la vera natura del loro legame e provare a rispondere ad alcune domande fondamentali per continuare a vivere un rapporto. "L'amore che c'è tra di noi è autentico? La vita di coppia è la vita che voglio? Posso davvero fidarmi della persona che ho al mio fianco? Luilei è la persona giusta con cui costruire un futuro insieme?".

