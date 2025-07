Le citte amaranto ripartono da Benedetti

Le città amaranto ripartono da Benedetti, un nome che segna l’inizio di una nuova era per l’Arezzo femminile. Con una carriera consolidata e una passione infinita per il calcio, il nuovo allenatore si prepara a guidare le biancorosse verso traguardi ambiziosi. La sua esperienza e determinazione rappresentano la chiave per rinvigorire il progetto sportivo e riscrivere insieme un capitolo entusiasmante della squadra. È arrivato il momento di credere nel futuro…

L'Arezzo femminile ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. È Andrea Benedetti (nella foto), classe 1969 nato a Cesena ma ormai aretino d'adozione. A convincere il presidente Massimo Anselmi e la dirigenza amaranto la lunga e significativa esperienza di Benedetti nel calcio maschile: la nuova guida tecnica dell'Arezzo ha infatti mosso i primi passi da allenatore nei primi anni 2000, lavorando con i settori giovanili di Cesena e Fiorentina, per poi approdare tra i grandi con la Baldaccio Bruni di Anghiari. Da lì ha intrapreso un percorso che lo ha visto protagonista anche in serie D sulle panchine di Riccione e Sangiovannese.

