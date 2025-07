Fondazione Lilly e il futuro del SSN | Formeremo i manager di domani

le eccellenze della ricerca e le esigenze quotidiane dei cittadini. Con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro, la Fondazione Lilly si impegna a formare i manager di domani, pronti a innovare e migliorare il SSN. Un passo strategico che segna un nuovo capitolo per la sanità italiana, con l’obiettivo di garantire un futuro più sostenibile, efficiente e accessibile per tutti.

Un investimento strategico e no-profit di oltre 1,5 milioni di euro per formare una nuova generazione di ricercatori pronti a guidare la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pubblico. È il focus del piano decennale con cui la Fondazione Lilly per l’Italia rilancia la propria missione istituzionale. L’obiettivo è chiaro: contribuire in maniera concreta allo sviluppo della sanità pubblica italiana, rafforzando il legame tra formazione avanzata, ricerca applicata e decisione pubblica. Il progetto si chiama “30x30” e prevede il finanziamento di un milione e mezzo di euro di 30 dottorati di ricerca in 30 università italiane, distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, nel corso dei prossimi dieci anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondazione Lilly e il futuro del SSN: "Formeremo i manager di domani"

