L’ACCESS DI CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA LA RUOTA DELLA FORTUNA O TUTTI INSIEME?

Il panorama televisivo di Canale 5 è in fermento: tra "Striscia la Notizia" e i celebri game show, il caos regna sovrano. Con i palinsesti imminenti, cresce l’attesa e il mistero intorno al futuro di queste produzioni iconiche. La domanda che tutti si pongono è: torneranno a intrattenerci o sono destinati a sparire? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili scelte di Mediaset per questa stagione.

Caos a Canale 5. Il rebus dell'access prime time dovrebbe sciogliersi fra pochi giorni alla presentazione dei palinsesti e vede protagonisti Striscia la Notizia e due popolari game show. Il tg satirico di Antonio Ricci, uno dei pilastri dell'ammiraglia Mediaset, tornerà o non tornerà? Unendo le varie indiscrezioni uscite sui principali quotidiani e portali web la situazione al momento è alquanto ingarbugliata. Come noi di BubinoBlog vi avevamo scritto in anticipo su tutti, Gerry Scotti ha chiesto all'azienda di testare The Wall in access e secondo il popolare conduttore questo format sarebbe uno dei più congeniali per questa fascia oraria.