Offese esclusione paura | il vissuto dei ragazzi nell’epoca digitale

In un mondo sempre più connesso, i giovani affrontano sfide invisibili ma profonde: offese, esclusione e paura che si manifestano sia nel reale che nel virtuale. Questo silenzioso tumulto, radicato nella vita quotidiana, minaccia il loro equilibrio e il loro benessere emotivo. È fondamentale comprendere queste dinamiche per proteggere le nuove generazioni e creare ambienti più sicuri e inclusivi. Scopriamo insieme come affrontare questa realtà complessa e urgente.

Offese, esclusione, paura: Il vissuto dei ragazzi nell'epoca digitale Un male silenzioso, ma rumoroso nell'anima. Nel cuore delle scuole, nei corridoi digitali, tra le chat dei telefoni e gli sguardi bassi nei cortili, si consuma una forma di violenza devastante. Il bullismo e il cyberbullismo, ormai da anni, non sono più episodi isolati: sono una .

