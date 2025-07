Basket giovanile Despar 4 Torri e Vis 2008 siglano una collaborazione

Basket giovanile in grande fermento: Despar 4 Torri, Bondi Vis 2008 e Vis Rosa Ferrara rafforzano la loro alleanza per la stagione 2025-2026. Dopo il successo dell’anno passato, questa collaborazione mira a potenziare il talento emergente e a creare un percorso di crescita condiviso. Le società , unite da una visione comune, sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di successi e formazione per i giovani talenti del basket italiano.

Despar 4 Torri, Bondi Vis 2008 e Vis Rosa Ferrara, dopo l'esperienza positiva della scorsa annata, hanno deciso di continuare e ampliare la collaborazione a livello giovanile per la stagione 2025-2026. L'accordo è stato formalizzato dalle rispettive aree tecniche, dal presidente biancazzurro Filippo Bertelli, dal numero uno di Vis Rosa Moreno Fantini e dal patron granata Matteo Bertolini alla vigilia della nuova stagione sportiva. Le società , partendo dalla ferma volontà di offrire a tutti i tesserati un percorso formativo e sportivo il più possibile adeguato alle capacità e aspirazioni di ognuno, si impegnano, dunque in questa nuova collaborazione a sostegno dello sviluppo sportivo e umano dei giovani cestisti ferraresi.

