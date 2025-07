Torre Astura ancora chiusa | slitta la riapertura estiva della spiaggia

Torri astura, meta amata per le sue spiagge e il fascino mediterraneo, ancora chiusa. La riapertura estiva prevista per il 1° luglio 2025 si è rivelata un’illusione, lasciando molti visitatori delusi e confusi. Con l'accesso ancora negato, la domanda che aleggia tra gli utenti è: quando potremo finalmente godere nuovamente di questa meraviglia? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti sulla situazione.

Aggiornamento 3 Luglio 2025 Nonostante la prevista riapertura al pubblico per il 1° luglio 2025, com’è consuetudine estiva, molti visitatori si sono ritrovati di fronte al cancello ancora serrato. L’accesso regolare, previsto fino al 31 agosto (con aperture limitate nel weekend di settembre), non è stato ancora garantito, e diversi utenti sui social lamentano la mancata apertura. Secondo un post condiviso in un gruppo locale, molti si domandano: “Salve quando apre Torre Astura domani e il 1 luglio come è possibile ancora chiusa.” Nonostante la consueta apertura prevista per il 1° luglio, la spiaggia di Torre Astura è rimasta inaccessibile. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: riapertura - estiva - torre - astura

Torre Astura ancora chiusa: slitta la riapertura estiva della spiaggia; Riapre la spiaggia di Torre Astura a Nettuno: date dell’estate 2024, orari e come accedere; Riapre la spiaggia di Torre Astura. Ecco le date, gli orari e le informazioni per accedervi.

Riaperta la spiaggia di Torre Astura a Nettuno: gli orari e le regole per l’accesso - Castelli Notizie - La riapertura della spiaggia di Torre Astura, raggiungibile solo attraversando a piedi la pineta, per circa 2 chilometri, è fortemente attesa perché offre distese di sabbia dorata circondate da ... castellinotizie.it scrive

Riapre la spiaggia libera di Torre Astura a Nettuno: gli orari e come arrivare - Fanpage.it - La spiaggia di Torre Astura a Nettuno riapre al pubblico da sabato primo luglio per l'estate 2023 dalle ore 8 alle 19. Da fanpage.it