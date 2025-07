Bruno Rossi morto per il caldo in spiaggia durante le vacanze la tragedia sotto gli occhi della moglie | Vado in acqua poi si è accasciato

Una tragedia improvvisa e devastante ha sconvolto una tranquilla giornata di mare: Bruno Rossi, 57 anni, originario di Conegliano, ha perso la vita mentre trascorreva le vacanze a San Pietro di Feletto. La sua storia ci ricorda quanto il caldo possa essere imprevedibile e pericoloso. Una notizia che lascia sgomenti, soprattutto per la moglie che ha assistito impotente a questa tragica scena.

SAN PIETRO DI FELETTO - Bruno Rossi, 57 anni, originario di Conegliano e residente a San Pietro di Feletto, è morto di caldo, per un arresto cardiaco fulminante sulla spiaggia paradisiaca di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bruno Rossi morto per il caldo in spiaggia durante le vacanze, la tragedia sotto gli occhi della moglie: «Vado in acqua, poi si è accasciato»

Caldo record, Bruno Rossi stroncato da un malore sulla spiaggia della Sardegna durante la vacanza. Poco distante morto anche un 75enne - Una giornata di sole e relax si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di San Teodoro, Sardegna, quando Bruno Rossi, 57enne di San Pietro di Feletto, è stato colto da un malore causato dal caldo record.

