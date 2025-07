Morgan vuole prendere tempo per sfinire i magistrati e me | lo denuncia Angelica Schiatti Mediazione fallita prosegue il processo per stalking al cantante

La battaglia legale tra Morgan e Angelica Schiatti si infittisce, con la mediazione fallita e il processo per stalking che continua senza sosta. Dopo un tentativo di giustizia riparativa, la decisione di Angelica di ritirarsi dagli incontri ha segnato un nuovo capitolo in questa intricata vicenda. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo nel percorso giudiziario di Marco Castoldi? Restate sintonizzati, perché la vicenda non è affatto chiusa.

Alla fine è fallito il tentativo di giustizia riparativa e dunque prosegue il processo a carico di Marco Castoldi, in arte Morgan. Il 27 settembre scorso il Tribunale di Lecco aveva accolto la richiesta di Morgan, imputato di stalking e diffamazione aggravata nei confronti di Angelica Schiatti, di essere ammesso alla giustizia riparativa, ma la cantautrice – come riporta Il Giorno – dopo due appuntamenti al Centro, ha deciso di ritirarsi dal sistema. “Si sta usando la giustizia riparativa come strumento per prendere tempo prima di cominciare un processo, come se cinque anni non fossero già abbastanza e come se mi si volesse portare allo sfinimento “, aveva dichiarato Angelica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Morgan vuole prendere tempo per sfinire i magistrati e me”: lo denuncia Angelica Schiatti. Mediazione fallita, prosegue il processo per stalking al cantante

