Ufficiale la collaborazione progettuale tra la società di B e quella di C | ma le squadre resteranno divise Flying e Cmo l’unione fa Ozzano | Insieme per un modello virtuoso

Ufficializzata la collaborazione tra le società di B e C, unendo le forze per creare un modello virtuoso che rafforzi il movimento locale senza perdere l’individualità delle proprie squadre. Questa alleanza segna l’inizio di una nuova era sulla via Emilia, dove Ozzano si conferma città del basket, ampliando i propri confini e puntando a risultati sempre più importanti. Una partnership che dimostra come l’unione possa fare la forza, senza...

È l’inizio di una nuova era sulla via Emilia, con Ozzano che ha ancora una volta dilatato i confini della città del basket. Così, dopo la recente promozione in B Interregionale del Cmo e l’uscita ai quarti di finale nella stessa categoria dei New Flying Balls, le due società hanno deciso l’avvio di una collaborazione tecnica e progettuale che mira a rafforzare il movimento locale. Una liaison sportiva che ha un denominatore comune che, senza timore d’eccedere per quello che ha apportato alla palla a spicchi ozzanese, è una leggenda: coach Federico Grandi. C’era lui infatti alla guida dei ‘palloni volanti’ che ottennero la prima storica promozione in serie B nel 2018 e c’era sempre lui, questa volta sulla sponda Cmo, a vincere la serie C nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ufficiale la collaborazione progettuale tra la società di B e quella di C: ma le squadre resteranno divise. Flying e Cmo, l’unione fa Ozzano: "Insieme per un modello virtuoso»

