Vlahovic Juve braccio di ferro | è muro contro muro tra il serbo e la Vecchia Signora! Rifiutate tre proposte ma c’è una possibile soluzione

Il duello tra Dusan Vlahovic e la Juventus si fa sempre più acceso, con il centravanti serbo che rifiuta tre proposte e alimenta l’incertezza sul suo futuro. La situazione è un vero braccio di ferro, ma una possibile soluzione potrebbe aprire nuovi scenari. La questione merita attenzione, perché il destino del bomber serbo potrebbe scolpire il prossimo capitolo dei bianconeri. Resta con noi per scoprire come andrà a finire questa partita di strategia e passione.

Vlahovic Juve, braccio di ferro: è muro contro muro tra il serbo e la Vecchia Signora! Rifiutate tre proposte, ma c’è una soluzione a questo stallo. Come riportato da Tuttosport il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere un tema caldo in casa Juve, con il centravanti serbo coinvolto in un vero e proprio braccio di ferro con il club bianconero. Vlahovic ha finora declinato tutte le offerte ricevute, rifiutando sia la proposta del Milan, che a livello tecnico sarebbe stata interessante, ma che non soddisfaceva sotto l’aspetto economico, sia le offerte provenienti da Fenerbahce e dal mercato saudita, destinazioni che il giocatore non gradisce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com