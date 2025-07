Quali sono i luoghi a Napoli e in Costiera visitati da Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Napoli e la splendida Costiera come destinazione per una pausa di relax e scoperta. Tra panorami mozzafiato, storie millenarie e atmosfere autentiche, i due protagonisti hanno visitato alcuni dei luoghi più iconici di questa meravigliosa regione. Scopriamo insieme quali sono stati i loro itinerari preferiti e i segreti nascosti che hanno svelato in questa fuga da star. Continua a leggere.

Dua Lipa si è presa una temporanea pausa dal tour mondiale e ha pensato bene di concedersi una vacanza a Napoli e in Costiera col fidanzato Callum Turner: quali sono i luoghi iconici che i due hanno visitato?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - luoghi - napoli - costiera

Borgo di Rivalta, Agazzano, sono solo alcuni dei luoghi dove due giornalisti hanno deciso di rendere realtà la loro passione per i libri e far rinascere le comunità locali intorno a nuove librerie - Nel cuore delle colline piacentine, tra borghi come Rivalta e Agazzano, due giornalisti stanno dando vita alla Valle dei Libri.

Andiamo a Capri e Costiera Amalfitana Viaggio organizzato di gruppo - 11-15 Ottobre Link info https://bit.ly/capri-e-costiera-Pop25 Ehi poppers avete presente quei posti da cartolina? Quei luoghi dove il mare è blu elettrico, le casette sono color pastello Vai su Facebook

Quali sono i luoghi a Napoli e in Costiera visitati da Dua Lipa e Callum Turner; Tutte le star in vacanza in Italia, da Dua Lipa a Bono Vox. FOTO; Le 10 spiagge più belle della Campania.

Quali sono i luoghi a Napoli e in Costiera visitati da Dua Lipa e Callum Turner - Dua Lipa si è presa una temporanea pausa dal tour mondiale e ha pensato bene di concedersi una vacanza a Napoli e in Costiera col fidanzato Callum Turner ... Riporta fanpage.it

Cosa vedere nella Costiera Amalfitana: i paesi e luoghi più suggestivi - SiViaggia - Tra i luoghi da vedere a Capri ci sono le alte scogliere che si gettano nel mare trasparente e le splendide grotte: Grotta Bianca ... Si legge su siviaggia.it