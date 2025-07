Juventus che batosta dopo David | il rifiuto rompe i piani

La Juventus aveva tutto pronto per accogliere Jonathan David, con visite mediche e accordi ormai definitivi. Tuttavia, un’improvvisa svolta ha lasciato i tifosi senza parole: il rifiuto dell’attaccante canadese di unirsi ai bianconeri ha messo in crisi i piani della società . Mentre si cerca di capire le motivazioni di questa scelta, l’incertezza si fa strada tra gli appassionati, perché un colpo importante come questo poteva segnare la stagione.

La Juventus ha chiuso per l’arrivo di Jonathan David, che sosterrĂ domani le visite mediche, però ha ricevuto una batosta con un rifiuto inaspettato: la situazione Jonathan David sarĂ un nuovo giocatore della Juventus. Le parti hanno chiuso l’accordo in modo definitivo, l’attaccante canadese arriva a parametro zero e firmerĂ un contratto fino al 30 giugno 2030 per un ingaggio da 6 milioni di euro l’anno piĂą 2 di bonus. Un colpo importantissimo, con le visite mediche che verranno sostenute nella giornata di domani. Su David c’era il Napoli, che poi ha mollato la presa per concentrarsi piĂą su Darwin Nunez e Lucca. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, che batosta dopo David: il rifiuto rompe i piani

In questa notizia si parla di: david - juventus - batosta - rifiuto

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

? Oggi, 10 giugno, è una data storica per la #Juventus! Nel 1961, i bianconeri travolsero l’#Inter con un memorabile 9-1. Omar #Sivori fu l’eroe di quella giornata con ben 6 gol! Fu anche l’ultima partita di una leggenda: Giampiero #Boniperti. LEGGI Vai su Facebook

Juventus, che batosta dopo David: il rifiuto rompe i piani.

Addio Inter, altra batosta Mondiale: firma da 26 milioni con la Juve - Addio Inter, altra batosta Mondiale dopo l'eliminazione dal Mondiale per club. Segnala asromalive.it

Batosta Juventus, Vlahovic sotto accusa: “Ha rifiutato” - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - calciomercato.it scrive