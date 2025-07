Corruzione lavori carceri perquisizioni in tutta Italia

L'Italia si trova al centro di un'inchiesta scottante sulla corruzione nei lavori delle carceri, con perquisizioni in corso in tutto il Paese. La Procura di Milano indaga su un ingegnere in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia, sospettato di aver favorito tangenti e irregolarità nelle progettazioni penitenziarie. Questa operazione mette in luce un sistema che potrebbe aver compromesso la trasparenza e l'integrità delle strutture penitenziarie italiane, alimentando un dibattito urgente sulla riforma del settore.

La Procura di Milano sta indagando per l'ipotesi di corruzione in una inchiesta con al centro un ingegnere, in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, in relazione alla sua funzione di progettista e direttore dei lavori in alcune carceri. Stamani il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti di più persone, alcune con funzioni al Provveditorato regionale per la Lombardia, dove sono in corso anche acquisizioni di documenti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Corruzione lavori carceri, perquisizioni in tutta Italia

