In un contesto in cui l’Unione europea sembra relegare la sovranità nazionale a un ricordo del passato, la tensione tra le norme comunitarie e le leggi nazionali si fa sempre più palpabile. La crisi di fiducia e il crescente desiderio di autonomia rischiano di sfociare in conflitti permanenti, minando le fondamenta di un’Europa unita. È tempo di riflettere: quale strada scegliere per preservare l’identità di ogni Stato? Continua a leggere.

La tensione fra il primato del diritto di Bruxelles e le nostre norme è divenuta strutturale e non più episodica. L’assetto post-Maastricht è refrattario alla democratizzazione, la sola scelta coerente è quella del recesso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Unione non tollera autonomia. Si rischia il conflitto permanente

