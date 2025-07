Rapina una giovane donna la fa cadere a terra e la trascina per alcuni metri

Una notte di terrore a Firenze: un uomo di 37 anni ha aggredito una giovane turista, rubandole lo zainetto e trascinandola a terra in via Zannoni, zona stazione. La violenza si è protratta anche con un'aggressione allo zio della vittima. La prontezza della polizia ha portato all’arresto in flagranza dell’aggressore. Un episodio che scuote la città , evidenziando l’importanza di vigilare sulla sicurezza di residenti e visitatori.

Firenze, 3 luglio 2025 – Rapina una giovane donna, la fa cadere a terra trascinandola per alcuni metri. Poi picchia lo zio della vittima. È successo in via Giovan Battista Zannoni, zona stazione, in centro a Firenze. Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio, la polizia ha arrestato l’uomo, un 37enne originario del Ghana, colto in flagranza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato alla giovane donna, una 27enne turista americana che si trovava a passeggiare con lo zio, le avrebbe afferrato la borsa facendo cadere a terra la donna e trascinandola per alcuni metri per poi fuggire via. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina una giovane donna, la fa cadere a terra e la trascina per alcuni metri

