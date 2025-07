Stadio Benelli Impianto di illuminazione un’altra toppa | i lavori definitivi rimandati in autunno

Il nodo stavolta, ancora più evidente, riguarda la gestione dell’impianto di illuminazione del stadio Benelli, che resta un’altra toppa temporanea. I lavori definitivi sono stati rimandati in autunno, lasciando il campo a soluzioni provvisorie e interventi di emergenza. Una situazione che evidenzia come il “dinosauro” Benelli continui a perdere pezzi, richiedendo misure d'urgenza per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’impianto.

E’ accaduto quello che il presidente Bosco aveva preannunciato nella conferenza stampa di fine anno, con toni espliciti e perentori: al "Benelli" si va avanti con soluzioni tampone. Una toppa sopra l’altra. Un dinosauro, il "Benelli" che perde pezzi (la rete di recinzione della tribuna, il muro sbriciolato della Laterale ospiti, solo per fare qualche esempio) e che ha costretto a chiedere a Carpi l’uso del campo per premunirsi. Il nodo stavolta, noto da mesi, è l’impianto di illuminazione non a norma per le dirette televisive Sky. In pratica, senza aumentare la potenza delle luci non è possibile giocare tra i professionisti dove c’è una diretta nazionale ogni volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stadio Benelli. Impianto di illuminazione, un’altra toppa: i lavori definitivi rimandati in autunno

Benelli Stadium. Lighting system, another patch: final works postponed to autumn - Partial replacement of the lights of the four large headlights is planned. Secondo sport.quotidiano.net