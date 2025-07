Ciga, un onore aver giocato con te.

Carissimo Luca Cigarini, è stato un vero privilegio condividere il campo con te. Dopo una carriera ricca di successi e passione, arriva il momento di un nuovo capitolo: il ritiro dal calcio giocato. La tua dedizione e il talento resteranno indelebili nei ricordi di tutti noi. Siamo orgogliosi di aver fatto parte del tuo percorso e ti auguriamo il meglio per questa nuova avventura che ti attende.

Luca Cigarini si ritira dal calcio giocato. Dopo il saluto della Reggiana, ieri è arrivata anche l’ufficialità della decisione con un post pubblicato dalla BcGropu Agency, l’agenzia di procuratori che fa capo a Giovanni Bia e che è sempre stata al fianco del talento classe ’86 originario di Rivalta. "Oggi (ieri, ndr) il viaggio di Luca come giocatore è arrivato alla fine. Siamo orgogliosi e grati di essere stati al suo fianco nel corso della sua splendida carriera. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro". Dopo questo annuncio, i social di ‘Ciga’ sono stati inondati dalle dimostrazioni di stima e affetto di tantissimi ex compagni e tifosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it