Non è giusto Isola dei Famosi Veronica Gentili annuncia l’eliminazione di Teresanna ed è caos

Dopo oltre vent'anni dalla sua storica vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani torna a sorprendere, conquistando il titolo di “naufraga suprema” nell’Isola dei Famosi 2025. La conduttrice Veronica Gentili ha annunciato in diretta la sua vittoria, mentre il pubblico, attraverso il televoto, le ha consegnato il meritato trionfo. Un ritorno che dimostra come la passione e la determinazione possano ancora scrivere pagine indimenticabili nel mondo dei reality.

A distanza di un quarto di secolo dalla sua prima, storica vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani torna sul gradino più alto del podio dei reality show. Questa volta lo fa nell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, dove conquista il titolo di vincitrice assoluta e si guadagna il soprannome di “naufraga suprema”. A incoronarla in diretta è stata la conduttrice Veronica Gentili. Il pubblico ha premiato Cristina al televoto finale, dove ha avuto la meglio su due avversari agguerriti: Mario Adinolfi, che si è classificato secondo, e Jey Lillo, arrivato terzo. In palio c’erano 100mila euro in gettoni d’oro, di cui la metà sarà donata in beneficenza, come annunciato nel corso della serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it