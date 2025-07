Alle 18 su Rai Due la prima sfida nell’Europeo Italia un conto da regolare per prendere il volo

Stasera alle 18 su Rai Due, l’Italia femminile di basket apre le danze nell’Europeo con una sfida cruciale contro il Belgio. Un’occasione imperdibile per dimostrare che il talento e la determinazione femminile possono sfidare i pregiudizi e conquistare il palcoscenico internazionale. Dopo il recente bronzo e le imprese delle nostre campionesse, le ragazze sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di successo. Il futuro si gioca questa sera: è il momento di mettere in campo tutto il cuore.

L'Italia femminile che oggi debutta nell'Europeo alle 18 contro il Belgio ha un compito speciale. È inutile girarci intorno: dopo i progressi degli ultimi anni, la kermesse continentale è l'occasione per spiccare il volo nello sport di squadra più 'maschilista' d'Italia. Se le ragazze del basket che hanno vinto il bronzo pochi giorni fa hanno idealmente proseguito la missione aperta dalle pallavoliste d'oro a Parigi, davanti al gruppo del ct Soncin si presenta l'occasione per marcare una differenza oggettiva rispetto ai colleghi maschi, che in questi anni hanno annaspato mancando anche le qualificazioni ai mondiali.

