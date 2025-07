Riccardo e Arina agli Europei.

Riccardo e Arina stanno vivendo un sogno che si realizza: da semplici convocazioni a raduni ristretti, ora sono protagonisti agli Europei di categoria. Il Centro Palmer Scandiano celebra il talento under 17 Riccardo Busani, scelto dalla nazionale, mentre Correggio Hockey annuncia con orgoglio la presenza di Arina Cerguta tra le fila della squadra femminile. Due storie di passione e dedizione che testimoniano il valore del movimento giovanile italiano.

Da semplici convocazioni ai raduni (peraltro molto ristretti) alla convocazione per i campionati europei di categoria. E’ quanto possono vantare il Centro Palmer Scandiano con il suo under 17 Riccardo Busani e Correggio Hockey che darà invece la sua atleta Arina Cerguta alla nazionale femminile della stessa categoria. Busani è stato infatti inserito nella lista definitiva stilata dal commissario tecnico Pierluigi Bresciani e dal coach Dario Rigo per i campionati continentali di categoria che si disputeranno a giorni in Francia, a Gujan-Mestras. L’Italia esordirà lunedì 14 contro il Portogallo, per poi sfidare la Spagna il 15 e i padroni di casa il 16; la fase ad eliminazione diretta parte il 17, con la finale prevista sabato 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it