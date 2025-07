WhatsApp Business si rinnova | chiamate IA e gestione centralizzata delle campagne

WhatsApp Business si prepara a rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano con i clienti, grazie a un rinnovamento ricco di innovazioni. Con chiamate IA intelligenti e una gestione centralizzata delle campagne, questa piattaforma diventa ancora più potente e semplice da usare. Scopri tutte le nuove funzionalità che trasformeranno il tuo modo di fare business su WhatsApp.

Meta ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alle aziende in arrivo su WhatsApp Business, diamo un'occhiata

In questa notizia si parla di: whatsapp - business - rinnova - chiamate

