Quattro arresti per la discarica abusiva a due passi dal campo nomadi di Pistoia

PISTOIA – Maxioperazione nel Pistoiese contro il traffico di rifiuti. Dalle prime ore del mattino di oggi (3 luglio) in via Ciliegiole al campo nomadi denominato ex campo volo, oltre 20 operatori di polizia giudiziaria tra militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al Gruppo per la tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica di Roma e al locale comando provinciale, congiuntamente ad oltre 6 unità del comando della polizia municipale del Comune di Pistoia, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip del tribunale di Firenze su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Firenze, hanno proceduto all' arresto di 4 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo e con diverso ruolo e compito di aver posto in essere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.