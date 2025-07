E in casa Unieuro ora è ufficiale | c’è Pepe

Simone Pepe, il nuovo volto della Pallacanestro 2.015, promette di accendere l’entusiasmo dei tifosi forlivesi con la sua precisione e grinta. Nato a Pescara nel 1993, questa guardia di 1.84 m porta con sé talento e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi. La sua presenza darà senza dubbio un tocco speciale alla squadra e alla passione che anima i supporter locali.

Quando il cognome dice tutto. Infatti il primo nuovo acquisto fra gli italiani ufficializzato dalla nuova Pallacanestro 2.015, che di nome fa Simone e di cognome recita Pepe, sarà un giocatore che non lascerà certo indifferenti gli appassionati e i tifosi forlivesi e che darà un sapore particolare alla nuova Unieuro. Nato a Pescara il 29 marzo del 1993, Pepe è una guardia ben piazzata di 1.84 che fa della precisione nel tiro da tre, della grinta, della cattiveria agonistica e dell’imprevedibilità i suoi punti di forza. Coach Antimo Martino è soddisfatto del suo arrivo: "Innanzitutto parliamo di un giocatore che fin dai primi contatti ha sempre manifestato grande interesse e piacere nel venire a giocare a Forlì e questo sicuramente è stato un aspetto importante nella trattativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E in casa Unieuro ora è ufficiale: c’è Pepe

