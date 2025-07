Attenzione a come preparate il caffè | alcune macchinette fanno aumentare il colesterolo cattivo | la scoperta nel nuovo studio

Scopri come la scelta del metodo di preparazione del caffè può influenzare la tua salute cardiovascolare. Alcune macchinette e tecniche aumentano i livelli di colesterolo cattivo, mettendo a rischio il cuore senza che tu te ne renda conto. Un nuovo studio rivela i dettagli sorprendenti su diterpeni e impatti nascosti, invitandoti a riflettere sulla tua tazza mattutina. Perché ogni sorso conta davvero…

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo. Ma i caffè non sono tutti uguali, variano a seconda dei metodi di preparazione con effetti diversi dal punto di vista della salute. Un recente studio pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases ha analizzato l’impatto dei diversi metodi di preparazione del caffè sulla salute cardiovascolare, concentrandosi in particolare sulla presenza di diterpeni, composti organici naturali come cafestol e kahweol. I diterpeni e il colesterolo LDL- I diterpeni, presenti naturalmente nel caffè, sono noti per influenzare i livelli di colesterolo LDL, spesso definito “colesterolo cattivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it