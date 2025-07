Usa, la crisi dem tra rabbia della base e spaccature interne.

Partito Democratico statunitense si trova nel mezzo di una crisi profonda, tra rabbia della base e spaccature interne. La traversata nel deserto si sta rivelando più lunga del previsto e la sfida di opporsi efficacemente a Donald Trump appare sempre più ardua. Nonostante le energie ci siano, i dem devono ancora trovare la ricetta vincente per risollevare le sorti del loro movimento e riaffermare il proprio ruolo nel panorama politico.

La traversata nel deserto si sta rivelando più lunga del previsto. Il Partito democratico americano non riesce a trovare una formula per fare un’ opposizione convincente a Donald Trump. Eppure le energie non mancano e la popolarità del tycoon ristagna. Secondo la media dei sondaggi realizzata dall’analista Nate Silver, il suo tasso di approvazione  è fermo al 45,5 per cento. Tuttavia i dem non sono messi meglio. La recente vittoria del socialista Zohran Mamdani alle primarie per la scelta del candidato sindaco a New York ha gettato nuova benzina sul fuoco, evidenziando spaccature e debolezze di un partito che pare non essersi ancora ripreso dalla sconfitta alle Presidenziali del 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it