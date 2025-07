L’allenatore e la sua nuova avventura Pioli appuntamento al Viola Park

L’attesa sta per finire: Stefano Pioli si prepara a vivere il suo nuovo inizio alla Fiorentina, con appuntamento al Viola Park. Dopo settimane di incontri e trattative, la rosa comincia a prendere forma, ma il vero momento di presentazione è ormai vicino. La pazienza dei tifosi si trasformerà presto in entusiasmo, mentre il mister e la squadra si preparano a scrivere un capitolo entusiasmante della loro storia. La prossima stagione promette grandi emozioni.

Servirà ancora un po’ di pazienza prima di poter vedere all’opera Stefano Pioli all’interno del Viola Park. Nel corso delle ultime settimane i confronti tra il nuovo allenatore della Fiorentina e la dirigenza sono andati avanti in modo più che proficuo anche in modalità telematica (sono già tre i colpi messi a segno sul mercato, a cui si aggiunge la permanenza di Gudmundsson ) eppure per il primo faccia a faccia fisico tra il mister e l’area tecnica servirà attendere ancora un po’. Quanto? Almeno una settimana: il ritorno a Firenze di Pioli è infatti previsto non prima del 10-11 luglio, giorno nel quale si stabilirà subito nella sua nuova abitazione in zona Piazza Savonarola e si preparerà alla conferenza stampa di presentazione, prevista per l’inizio della settimana successiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’allenatore e la sua nuova avventura. Pioli, appuntamento al Viola Park

