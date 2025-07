Fiabe floreali di Louisa May Alcott | la prefazione di Francesca Tamani guida i lettori nel mondo magico dell’autrice di Piccole Donne

Immergetevi nel magico mondo di Louisa May Alcott attraverso la prefazione di Francesca Tamani, una guida esperta che svela i segreti e la poesia delle sue fiabe floreali. In questa prima traduzione italiana completa di "Fiabe Floreali", l’autrice di Piccole Donne rivela un lato incantato e sorprendente della sua penna. Preparati a scoprire un universo incantato fatto di magia, natura e sogni, perché questa lettura vi porterà in un viaggio indimenticabile nel cuore della letteratura angloamericana.

Francesca Tamani, docente e profonda conoscitrice della letteratura angloamericana, firma la prefazione dell'edizione italiana di Fiabe floreali (Flower Fables) di Louisa May Alcott, pubblicata da Flower-ed nella collana Fiby Arts. Si tratta della prima traduzione italiana completa dell'opera d'esordio dell'autrice di Piccole Donne, a cura di Michaela Alessandroni.

I 10 migliori libri di Louisa May Alcott – Notizie scientifiche.it - Fiabe floreali trasporta i lettori in un regno magico dove le fate e la natura si intrecciano per insegnare preziose lezioni sull’amore, la gentilezza e la responsabilità. Riporta notiziescientifiche.it

Louisa May Alcott: vita e opere - SoloLibri.net - Il primo libro che scrive nel 1855 si intitola Fiabe floreali ed è una raccolta di racconti originariamente scritti per Ellen Emerson, la figlia di Ralph ... Lo riporta sololibri.net