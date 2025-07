La nuova Recanatese Questa piazza è la mia grande occasione

La nuova Recanatese si presenta con entusiasmo e determinazione, pronta a riscrivere il proprio destino sul campo. Con Mirko Savini al timone, il sogno di tornare ai fasti di un tempo diventa più concreto che mai: allenamenti intensi, spirito di sacrificio e passione pura sono gli ingredienti fondamentali. Come Antonio Conte, Savini punta a trasformare ogni singola sessione in un banco di prova per una squadra pronta a sorprendere e a lottare fino all’ultimo minuto.

Tirato a lucido e con un sorriso smagliante Mirko Savini ha fatto la prima uscita pubblica da allenatore della Recanatese. Forse ricordando gli anni ruggenti trascorsi a Napoli (dove fu tra i protagonisti della scalata dalla C alla massima serie) ha messo subito in chiaro le sue intenzioni: "Allenamenti di grande intensitĂ sfruttando dal primo all'ultimo minuto, con spirito di sacrificio da parte di tutti". Un po' come quando Antonio Conte lanciò il suo celeberrimo "amma a'faticĂ ", diventato quasi proverbiale e che, se non altro, è stato di buon viatico. Il neo tecnico diciamo che ha lanciato una linea di condotta e sicuramente vorrĂ trasmettere una parte del suo entusiasmo alla truppa: "per me si tratta di un'occasione importante, in una realtĂ che ti dĂ modo di lavorare ed infatti nei colloqui che ho avuto con Cianni abbiamo esclusivamente parlato di calcio ".

