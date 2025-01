Thesocialpost.it - Sigfrido Ranucci: “Un conduttore Rai vuole sostituirmi alla guida di Report? Degna conclusione”

Leggi su Thesocialpost.it

sostituitodi? È lo stessoa rilanciare sui social il retroscena pubblicato da La Notizia. Nel post pubblicato su Facebookfa anche riferimento alle “richieste di risarcimento danni milionarie da parte di Marina Berlusconi” e a un articolo de Il Foglio, il cui autore si rammaricava che il giornalista non fosse ancora “morto”. Il suo sostituto poi dovrebbe essere un non meglio precisato “Rai”.Leggi anche: Marina Berlusconi infuriata dopo la puntata di: “Un delirio calunniatorio contro mio padre”La denuncia di“La Notizia, scrive che “unRai, approfittando degli attacchi, si sarebbe proposto a interlocutori politici della maggioranza” perdi”. – denunciasu Facebook – Mi sembra ladella settimana dopo gli attacchipuntata di domenica scorsa, dopo gli annunci di richieste di risarcimento danni milionarie da parte di Marina Berlusconi, dopo l’articolo “satirico” de Il Foglio, che si rammaricava che non fossi morto.