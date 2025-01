Bergamonews.it - “Ol Sunadùr”, a Nembro presentazione del documentario su Gianluigi Trovesi

. Ottantuno anni di vita, ottantuno anni di musica vissuti a raccontare storie attraversando diverse epoche della scena musicale internazionale: dal bop con Franco Cerri al free jazz con Conny Bauer, dall’Orchestra di Ritmi Moderni della RAI all’Instabile Orchestra, le collaborazioni con Giorgio Gaslini ed Enrico Rava, fino ai suoi progetti in varie formazioni, dal duo con Gianni Coscia all’Ottetto. Senza dimenticare le incursioni nel Barocco e nella musica popolare. Tutto questo èe tutto questo è raccontato in quasi un’ora di.Dalle umili origini a, un paese della bergamasca Valseriana, alle prime esperienze con la banda locale e in balera, quindi lo studio del clarinetto nel Conservatorio di Bergamo e l’inizio della carriera sulle orme del jazz degli anni Settanta e Ottanta, ma con un’attenzione particolare alla musica antica e alle tradizioni popolari.