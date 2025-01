Lettera43.it - Inauguration Day, Trump giura come 47esimo presidente degli Stati Uniti

Archiviato il quadriennio targato Joe Biden, oggi con ilmento di Donaldsi apre ufficialmente aperto il secondo mandato – non consecutivo – del tycoon alla Casa Bianca. Iluscente e il suo successore sono arrivati al Campidoglio in auto insieme (nel 2021 il tycoon si era rifiutato di partecipare al passaggio di consegne), dopo il té che hanno preso insieme alle mogli alla Casa Bianca. Prima ancora, la messa nella chiesa di Saint John, a Washington.The 60th PresidentialCeremony https://t.co/kTB4w2VCdI— Donald J.(@realDonald) January 20, 2025Ilmento – a causa del freddo – si svolge al chiuso, nella sala Rotunda del Campidoglio: presenti in 600 tra cui i giudici della Corte suprema, gli ex presidenti George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama con le rispettive mogli tranne Michelle, i capi delle commissioni di Camera e Senato oltre alla leadership del Congresso.