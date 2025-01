Grande Fratello stasera 20 gennaio nuovo appuntamento | tutte le anticipazioni

Leggi su .com

(Adnkronos) –, lunedì 20, con il. Alfonso Signorini annuncerà il concorrente che dovrà abbandonare immediatamente la Casa tra Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Questa sera la prima concorrente a ricevere una sorpresa sarà Pamela Petrarolo: la cantante, infatti, avrà .L'articolo20leproviene da Webmagazine24.Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”