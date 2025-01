Zon.it - Giornata Nazionale del Rispetto, il messaggio di Mattarella: “È necessario contrastare bullismo e cyberbullismo”

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha rilasciato unin occasione delladel, celebrata il 20 gennaio. Istituita nel 2024 con la Legge 17 maggio n. 70, questa ricorrenza è dedicata alla prevenzione e al contrasto die cybere coincide con il compleanno di Willy Monteiro Duarte, il giovane brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro (Roma) per aver difeso un amico in difficoltà.“Ladelsi celebra nel giorno della nascita di Willy Monteiro Duarte, brutalmente assassinato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Istituita dal Parlamento nel 2024, intende contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità di prevenire ei fenomeni dele del cyber