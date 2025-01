Criptovalute, quotazioni subito alle stelle per la neonata $TRUMP

Leggi su Ildenaro.it

Il presidente eletto Donald Trump, che giurerà il 20 gennaio, ha recentemente lanciato la sua criptovaluta, un cosiddetto “meme coin” chiamato. La valuta digitale ha già registrato una crescita significativa, passando da 6 a 67 dollari e raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 13,2 miliardi di dollari. Secondo il sito ufficiale della moneta, sono stati emessi circa 200 milioni di gettoni digitali, con ulteriori 800 milioni previsti nei prossimi tre anni. Il sito sottolinea che i gettoni sono intesi come espressione di sostegno, non come opportunità di investimento.“Siamo estremamente orgogliosi di quello che continuiamo a fare nel settore del cripto. È solo l’inizio”, ha dichiarato trionfante Eric Trump. A novembre, Donald Trump e i suoi tre figli, tra cui Eric, hanno fondato la piattaforma die investimenti World Liberty Financial.