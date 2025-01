Ilgiornale.it - Cnpr Forum, Leo (Mef): “Pronto il Testo Unico sulle riscossioni”

Parla il vice ministro all’Economia: “Affinamenti per il concordato preventivo biennale in accordo con professionisti”. Cuchel (commercialisti): “Rottamazione quinquies per rimettere in bonis migliaia di aziende”