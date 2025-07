Il parco eolico devastato da 50 incappucciati nel Mugello

Un grave episodio scuote l’Alto Mugello: 50 incappucciati hanno attaccato un cantiere eolico in costruzione, danneggiando le attrezzature e minacciando la sicurezza dei lavoratori. Un atto che appare come un vero e proprio gesto terroristico, con danni stimati in un milione di euro. La comunità si interroga sulle motivazioni e sulle misure di sicurezza necessarie per proteggere il nostro territorio. È fondamentale capire cosa si nasconda dietro a questo pesante attacco.

Cinquanta persone incappucciate hanno devastato un parco eolico in costruzione nell’alto Mugello, tra Dicomano e Vicchio. L’azienda Agsm Aim ha denunciato che 50 persone con passamontagna, occhiali, sciarpe e un paio di coltelli hanno intimato ai lavoratori di andarsene. Poi sono tornate il giorno dopo e hanno anche danneggiato le ruspe. Si parla di danni per un milione di euro. Si tratta di atti terroristici», dice Monia Monni, assessora all’Ambiente della Regione Toscana. L’opera prevede sette pale alte 170 metri. Siamo montagna. Il gruppo si è dato il nome di “Siamo montagna”. Aveva organizzato un “campeggio di lotta” in località Pian dei Laghi, poco distante dall’area del cantiere, dal 2 al 6 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

