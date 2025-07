Migranti liberati e una raffica di ricorsi La Corte costituzionale rischia di svuotare i Cpr

In un clima di tensione crescente, i migranti liberati e una serie di ricorsi rischiano di svuotare i centri di permanenza per i rimpatri. A Cagliari e Roma emergono le prime sentenze delle Corti d’appello che mettono in discussione la legittimità dei trattenimenti senza una normativa chiara. Il Viminale, nel tentativo di risolvere l’impasse, sta valutando un decreto legge. La questione si fa sempre più critica e complessa.

A Cagliari e Roma le prime sentenze delle Corti d'appello che non convalidano i trattenimenti di immigrati in assenza di una legge che disciplina la detenzione amministrativa nei centri per il rimpatrio. Il Viminale studia un decreto legge. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti liberati e una raffica di ricorsi. La Corte costituzionale rischia di svuotare i Cpr

In questa notizia si parla di: migranti - liberati - raffica - ricorsi

Migranti liberati e una raffica di ricorsi. La Corte costituzionale rischia di svuotare i Cpr.

Migranti liberati e una raffica di ricorsi. La Corte costituzionale rischia di svuotare i Cpr - A Cagliari e Roma le prime sentenze delle Corti d'appello che non convalidano i trattenimenti di immigrati in assenza di una legge che disciplina la ... Come scrive repubblica.it

Via ai ricorsi per liberare i clandestini - Una "grave violazione" della Costituzione, che deve comportare che "tutti i trattenuti" nei Centri di permanenza per i rimpatri "debbano essere liberati". Si legge su msn.com