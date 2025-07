Crollo del tetto al ristorante stellato; sotto le macerie resta il corpo di Mara 31 anni Era la sommelier dell’Essenza locale di Terracina

Una tragedia scuote Terracina: il crollo del tetto del ristorante stellato Essenza ha portato via Mara Severin, la giovane sommelier di 31 anni amata da clienti e colleghi. Nonostante i soccorsi immediati che l’hanno estratta viva, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. Un dramma che lascia sgomenti tutta la comunità , ricordando quanto la vita possa cambiare in un istante. Continue a seguirci per aggiornamenti e testimonianze esclusive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia al ristorante Essenza di Terracina: un crollo del tetto ha causato la morte di Mara Severin, una sommelier di 31 anni. La giovane, che lavorava nel rinomato ristorante stellato, è stata estratta viva dalle macerie, ma è deceduta poco dopo l’incidente. L’Incidente e il Soccorso Immediato. L’incidente è avvenuto alle 22 di ieri sera, quando il tetto del ristorante Essenza, situato nel cuore di Terracina, è crollato improvvisamente. Mara Severin, insieme a una decina di altre persone, tra cui clienti e membri del personale, è rimasta coinvolta nel disastro. Tre delle persone ferite sono in prognosi riservata e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Crollo del tetto al ristorante stellato; sotto le macerie resta il corpo di Mara, 31 anni. Era la sommelier dell’Essenza, locale di Terracina

In questa notizia si parla di: ristorante - crollo - tetto - stellato

Esplosione e crollo a via Foria, A Figlia d''o Marenaro: "Danni gravi ai nuovi locali del nostro ristorante" - Un'epica esplosione scuote il cuore di via Foria a Figlia d'o Marenaro, provocando danni ingenti ai nostri nuovi locali e sconvolgendo l'intera comunità .

È deceduta una giovane rimasta ferita nel crollo del tetto di un ristorante stellato a Terracina. Era una dipendente del locale ed aveva circa 30 anni. I feriti sono una decina, tre sono in prognosi riservata #ANSA https://www.ansa.it/lazio/notizie/2025/07/08/crolla Vai su Facebook

È deceduta una giovane rimasta ferita nel crollo del tetto di un ristorante stellato a Terracina. Era una dipendente del locale ed aveva circa 30 anni. I feriti sono una decina, tre sono in prognosi riservata #ANSA https://ansa.it/lazio/notizie/2025/07/08/crolla-il-tett Vai su X

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, muore la sommelier di 31 anni, dieci i feriti; Crolla il tetto del ristorante stellato “Essenza” a Terracina, muore la sommelier di 31 anni; Crollo al ristorante stellato Essenza: morta la sommelier Mara Severin. Clienti e personale estratti dalle macerie.

Crolla il tetto del ristorante stellato a Terracina, morta una ragazza: è la sommelier Mara Severin - Verso le 22 di lunedì 7 luglio è crollata parte del tetto del ristorante stellato Essenza a Terracina. Lo riporta fanpage.it

Terracina, crolla il tetto di un ristorante stellato: morta la sommelier, nove feriti - Si chiamava Marta Severin, aveva 31 anni ed era una sommelier la ragazza morta nel crollo del tetto del ristorante stellato "Essenza", nel ... Da iltempo.it