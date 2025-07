Nume Risonanze il festival si allunga

Il Nume Festival, già celebre per le sue serate incantevoli a Cortona, si prepara ad accendere ancora di più l’estate con Nume Risonanze. Questa nuova iniziativa trasforma l’esperienza in un viaggio musicale continuo, portando la magia della musica da camera oltre i confini tradizionali e coinvolgendo appassionati anche a luglio. Un’occasione imperdibile per immergersi in suoni raffinati e condividere emozioni senza pause. La musica non si ferma: il bello sta per cominciare.

Arezzo, 8 luglio 025 – Non solo le imperdibili serate di Nume Festival che si è svolto dal 23 al 29 giugno a Cortona, quest'anno la rassegna si amplia e si prolunga con Nume Risonanze, una costellazione di eventi musicali satelliti che anche a luglio porteranno la musica da camera oltre i confini consueti. Nume Risonanze non è un «fuori programma»: è il naturale proseguimento dell'esperienza artistica di Nume, un'espansione tanto nella quantità dei concerti, quanto nella ricchezza del contenuto. Ogni evento è un'occasione per ascoltare giovani promesse e artisti affermati in location non convenzionali, intime, spesso immerse nella natura o nella storia.

